Reprodução: Instagram Atriz fez 47 anos nesta sexta (14)

A atriz Camila Pitanga completou 47 anos nesta sexta-feira (14). Para comemorar o dia, a musa ousou ao posar apenas de biquíni em uma praia. "Dando um tchau pros 46 anos e indo para os 47!", escreveu ela na legenda.



Nos comentários da publicação, os seguidores da artista desejaram felicitações para ela. "Dando um baile nas novinhas", avaliou um internauta. "Ela continua maravilhosa. Ela é tudo isso mesmo, pessoalmente ainda mais linda", opinou um segundo.

Camila Pitanga completa 47 anos nesta sexta (14) Reprodução: Instagram Camila Pitanga completa 47 anos nesta sexta (14) Reprodução: Instagram

"Escolheu um excelente e paradisíaco lugar para celebrar", elogiou um terceiro. "Parabéns querida!!! Que sejam anos de frutificação e plenitude", desejou um quarto. "Que sereia é essa, Brasil", enalteceu um quinto.

A atriz Camila Pitanga é conhecida por seu trabalho nas obras audiovisuais da TV Globo. O último papel da atriz em uma novela foi no folhetim "Velho Chico", criado por Benedito Ruy Barbosa. Em 2024, ela estará na atração "Beleza Fatal", primeira novela do streaming Max, ao lado das atrizes Camila Queiroz e Giovanna Antonelli.

