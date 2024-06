Reprodução/Instagram Ellen Milgrau





A modelo e influenciadora Ellen Milgrau , conhecida por fazer faxina na casa de pessoas com depressão e outros problemas de saúde mental, viajou ao Rio Grande do Sul para ajudar na limpeza das casas após os estragos causados pelas chuvas. Em um desabafo publicado na noite da última quinta-feira (13), Ellen expôs famosos e ex-BBBs que viajaram ao estado e, segundo ela, não ajudaram a população.





"Tô com sentimento de revolta, principalmente com esses influenciadores bosta, quero mandar tomar no c*. Vieram aqui falando que iriam ajudar, pediram Pix, tudo mentira. Tenho até vídeo de soldado falando que ex-BBB que veio aqui e não fez nada, só veio aqui pagar de gatinho e falar que é gente fina, que é gente boa", disse ela.

"Golpistas"

Fico brava porque esse povo que veio aqui fazer turismo e ajudar, eles têm um alcance muito maior [do que o dela] e poderiam estar falando ainda, porque as coisas aqui estão longe de reconstruir. Vocês estão vendo o tanto de lixo na rua, o quanto de lixo tem nas casas, não sobrou nada para muita gente. Cadê esse povo que fica só divulgando bosta de jogo, roubando seguidor, golpista, vocês são tudo um bando de lixo que só querem ficar metido em polêmica para sair em site de fofoca. Quero que vocês se explodam", completou a modelo.

Ellen está no Rio Grande do Sul com um grupo de voluntários para ajudar na limpeza de imóveis e contou que pediu ajuda para influenciadores e famosos que conhece, mas Whindersson Nunes foi a única grande celebridade que colaborou financeiramente.

"O Whindersson Nunes doou uma grande quantia em dinheiro para gente trazer os colchões, foi o único dos maiores para quem pedi que me ajudou. Esse cara merece nosso respeito", contou.