Reprodução/Instagram Camila Pitanga exibe corpo em fotos nos Lençóis Maranhenses

Camila Pitanga atualizou as redes sociais com fotos da viagem para os Lençóis Maranhenses e arrancou elogios dos seguidores com os registros de biquínis.

Nas imagens, a atriz posou nas belas piscinas naturais com uma peça azul simples.

"A água me contou muitos segredos... Ah! Lençóis Maranhenses", brincou ela na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo para comentar. "Maravilhosa, como pessoa e como mulher", disse uma; "Eu amo essa sereia", declarou outro; "Cada vez mais gata e potente!", disparou uma terceira.

