Reprodução/Instagram - 06.03.2024 Gisele Bündchen chora e para entrevista ao ser questionada sobre Tom Brady

A modelo brasileira Gisele Bündchen teria ficado chateada com algumas piadas feitas sobre o seu término com o ex-jogador Tom Brady, e o novo relacionamento que engatou com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. As pidas ocorreram durante um especial de comédia da Netflix, em que o ex-marido de Gisele era o alvo das piadas de alguns comediantes.

Em determinado momento, a comediante Nikki Glaser comentou sobre o término do casal e afirmou: "Tom Brady. Cinco vezes campeão do Super Bowl, uma carreira cheia de vitórias e touchdowns. A única coisa mais burra do que ter aceitado o convite para participar desse programa foi ter dito: 'Ei, amor, você deveria tentar praticar jiu-jitsu".

Segundo informações da revista US Magazine, Gisele teria ficado "profundamente incomodada" com a piada. O ex-casal ainda teria um acordo para não tratar publicamente sobre o relacionamento.

Tom diz à revista: "Ela acha que falar sobre seu novo relacionamento ultrapassou os limites. Tom a procurou para pedir desculpas. Os dois têm uma relação cordial e só falam sobre os filhos". Ele ainda afirma que entrou em contato com a modelo para se desculpar.

Gisele e Tom terminaram o relacionamento em outubro de 2022. Juntos, eles são pais de Benjamin, 13, e Vivian, 10.

