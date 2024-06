Reprodução Paula Fernandes diz que não fala com Luan Santana desde briga por show

Paula Fernandes contou que parou de falar com Luan Santana após a polêmica com a parceria de 'Juntos e Shallow Now' . Na ocasião, o cantor negou a participação no DVD, em 2019.

A artista declarou que se sentir "abandonada no altar" por Santana , que recusou a presença na gravação após confirmar.

"Foi ele que me deu bolo na gravação do DVD. Eu tinha que escolher: ou chamar outro artista para cantar... Aí resolvi chamar meu público. A primeira parte é meu público que canta, não podia ter dueto melhor", disse ela no Pod Delas.

Paula ainda debochou do artista ao contar que recebeu um Grammy Latino pelo projeto. "O homem não foi, me deu cano e eu ganhei Grammy com o projeto 'Origens'".

Segundo a sertaneja, ela não guarda rancor, mas destaca que Luan deve ter a iniciativa para retomar a relação.

Vale lembrar que Paula Fernandes lançou 'Juntos e Shallow Now', em 2019, em parceria com Luan Santana. A canção é uma adaptação de 'Shallow', sucesso de Lady Gaga.

A versão dividiu opiniões nas redes sociais entre os internautas e levou o cantor a cancelar a participação no DVD .

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp