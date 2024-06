Reprodução Instagram - 13.6.2024 Gloria Pires e a filha, Ana Morais, trocam selinhos

Conhecida pelas mocinhas e vilãs que interpretou em filmes, novelas e séries, Gloria Pires virou assunto nas redes sociais durante a última quarta-feira (12), Dia dos Namorados. A ex-global dividiu opiniões ao surgir dando selinhos na filha caçula, Ana Morais.



O vídeo foi resgatado por internautas e mostra mãe e filha se abraçando e dando selinhos. Parte dos espectadores criticou a intérprete, enquanto outros defenderam que não haveria problema por conta do vínculo fraternal entre ambas.



“Acho muito estranho a forma de elas darem selinho assim”, opinou uma usuária do X, antigo Twitter. “Qual a necessidade disso?”, completou outro. “Relaxem, são mãe e filha”, argumentou uma terceira. “Eu e minha mãe também damos selinho sempre”, declarou uma quarta.

Assista:

Eu to há meia hora exatamente assim 😧 em estado de completo horror com esse video da gloria pires beijando a filha pic.twitter.com/qGVD6zoM8E — DIVA (departamento de investigação da vida alheia (@mundinhomajubr) June 13, 2024



Último papel como contratada na Globo

Livre para fazer projetos audiovisuais em streamings e emissoras concorrentes, a ex-global Gloria Pires foi vista recentemente em "Terra e Paixão" na pele da vilã Irene La Selva, última personagem dela no regime de contrato de exclusividade com o canal. A trama assinada por Walcyr Carrasco foi substituída pela atual novela das nove: “Renascer”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp