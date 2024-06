Foto: Divulgacao Lulu Santos

O cantor e compositor Lulu Santos, de 71 anos, foi diagnosticado com dengue, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (13). Antes da doença viral, o músico já havia recebido o diagnóstico de uma gastroenterite e de uma influenza A.





O ex-técnico vocal do "The Voice Brasil" ganhou alta hospitalar nesta segunda-feira (10). Ele estava internado desde a última sexta-feira (7), na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. O artista cancelou compromissos, como uma apresentação no "João Rock", desde então.







"Após alta médica na última segunda-feira (10), o cantor Lulu Santos segue em recuperação, em casa, das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e influenza A. O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias, com a necessidade de adiar sua agenda de shows deste final de semana: sexta-feira (14), em Sorocaba/SP, e no sábado (15), em Campinas/SP.", inicia o comunicado.







"Esses shows serão remarcados para os dias 04/10, em Sorocaba, e 05/10, em Campinas. Informamos que o ingresso é válido para a nova data, mas quem optar em seguir com a devolução pedimos para entrar em contato no e-mail: [email protected]. A devolução será feita na mesma plataforma de pagamento da compra de ingresso", acrescenta.



"Agradecemos o carinho e a torcida de todos por sua rápida recuperação e reforçamos: busque o posto de saúde mais próximo de sua casa e vacine-se!", finaliza o comunicado.

