Reprodução/X - 05.03.2024 Festival de Ribeirão Preto revelou nesta terça (5) as principais atrações e os preços dos ingressos; confira





O João Rock, festival de Ribeirão Preto, anunciou nesta terça-feira (5) o line-up completo das atrações que se apresentarão na 21ª edição do evento. Com sede no Parque Permanente de Exposições de Riberão Preto, o show acontecerá no dia 8 de junho deste ano e contará com 4 palcos e diversos artistas da música brasileira.

Conhecido por priorizar os gêneros rock, rap, MPB e reggae, o festival do interior contará com grandes nomes da indústria no Palco João Rock, o principal do evento. Os headliners serão os cantores Emicida e Pitty. Além deles, Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba também marcarão presença. Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto - CBJR e Detounautas são as outras atrações que fecham a lista de cantores com apresentações no palco principal.





Enaltecendo nomes icônicos da música, no Palco Brasil, 100% dos artistas irão se apresentar pela primeira vez no festival. São eles: Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

O Palco Aquarela, conhecido pela forte presença feminina, também apresenta a mesma novidade: Duds Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis serão atrações confirmadas pela primeira vez no evento.

Com influências dos nomes expoentes dos últimos anos, o Palco Fortalecendo a Cena focará nas promessas nacionais, que deram o que falar nos últimos meses. Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh são os nomes que irão performar.

Das atrações confirmadas, metade delas é inédita. Sendo um festival totalmente nacional, o João Rock comemorou 20 anos em 2023.

Saiba os preços e o local

Nesta terça (5), o evento anunciou as atrações confirmadas com as vendas para o público geral. O primeiro lote dos setores Pista, Camarote João Rock, Pista Premum e Camarote Lagunitas já estão disponíveis para compra. A forma de realizar o pagamento é através do site oficial e em pontos físicos de Ribeirão Preto, como as lojas Ophicina dos shoppings da cidade.

Clientes Banco do Brasil terão 15% de desconto no valor da compra de qualquer um dos setores e também poderão parcelar o ingresso em até 8 vezes.

Os ingressos da Pista custam R$ 220 (meia), R$ 240 (ingresso solidário) e R$ 440 (inteira). Já no Camorote João Rock, os preços são mais altos: R$ 460 a meia, R$ 490 o ingresso solidário e a inteira sai por R$ 920.

Na Pista Premium, a meia custa R$ 490 (meia), R$ 530 (ingresso solidário) e a inteira no valor de R$ 980. No Camarote Lagunitas, com open bar e open food, a atração sai por R$ 940.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: