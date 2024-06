Foto: Divulgacao Lulu Santos recebe alta após ser internado às pressas no final de semana

Lulu Santos recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (10) após ser internado às pressas no sábado (8). O cantor deu entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, onde foi diagnosticado com gastroenterite aguda após testar positivo para influenza A.

No Mais Você, Ana Maria Braga e Tati Machado anunciaram que o artista saiu do hospital nesta manhã. "A boa notícia é que ele já recebeu alta do hospital agora de manhã e mandou um depoimento fazendo um alerta importante e a gente vai mostrar para vocês agora", declarou Tati.

Lulu fez questão de mandar um vídeo para o programa matinal da Globo para tranquilizar os fãs. "Quis gravar esse vídeo, sem maquiagem, sem luz artificial, para demonstrar como fica uma pessoa como eu, que negligenciou em tomar a sua vacina de gripe este ano, uma coisa que eu regularmente faço. Eu contraí o vírus influenza A e estou há 3 dias internado em um hospital particular no Rio de Janeiro para tratar isso e as sequelas que traz", disse.

"Este ano a vacinação para gripe no Brasil está abaixo de 50%. Logo nós, que somos um país com uma tradição de eficiência e eficácia de vacinação, quase uma escola disso, por algum motivo, isso se desvaneceu. Eu mesmo acabei ficando vítima disso. Pensei que dia ter vacinado, 3 dias depois que peguei essa doença, que já dura 7 dias e nos últimos 3 passei internado. Não desejo isso a ninguém. Não façam como eu. Tome todas as vacinas, elas salvaram a humanidade", finalizou ele.

Por conta da internação, o cantor precisou cancelar os shows nos festivais João Rock e Salve o Sul no final de semana.





