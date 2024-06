Reprodução Festival de Parintins

A aguardada transmissão do Festival de Parintins 2024 pela TV Globo parece que vai ter que esperar mais um tempo para acontecer. A emissora cancelou nesta quinta-feira (13) a programação preparada para um dos maiores festivais regionais do Brasil.



Segundo as informações enviadas ao iG Gente , a emissora não teria chegado a um acordo com a atual detentora dos direitos de imagem do Festival, a TV A Crítica, conhecida por ter como apresentador Sikera Júnior, que possui o direito de exibição até 2025.

Na nota enviada, a emissora expressa: "A Globo iniciou conversas para a transmissão do Festival de Parintins, mas não conseguiu chegar a um acordo com a detentora dos direitos de exibição do evento".

O comunicado continua: "Globo continua interessada em exibir nas suas diversas plataformas, para todo o Brasil e para o mundo, a festa do folclore dos povos da floresta e manterá sua cobertura do jornalismo local e nacional do evento".

"A formalização do nosso interesse tinha como objetivo integrar o Festival de Parintins ao portfólio de grandes transmissões da Globo, palco das principais festas culturais e populares brasileiras. O evento continuará presente na cobertura nacional do jornalismo da Globo e da Rede Amazônica", finaliza a emissora.

Em maio, a Globo havia realizado um anúncio histórico ao afirmar que iria transmitir a edição deste ano, marcada para acontecer entre 28 e 30 de junho. No dia 7 de julho, a emissora também transmitiria os melhores momentos da festividade.

