Instagram Bia Miranda deu a luz ao primeiro filho com o DJ Raphael Buarque

A manhã desta quinta-feira (13) começou em desespero para o DJ Raphael Buarque, namorado da vice-campeã d'A Fazenda 14, Bia Miranda. Nas redes sociais, o artista compartilhou que a influenciadora digital teria desmaiado, oito dias após o parto do primeiro filho o casal, Kaleb.



Raphael compartilhou os relatos, de forma desesperado, nos Stories do Instagram. Ele afirma: "Mamãe deu um susto agora e desmaiou", com semblante visivelmente preocupado com a namorada.

Entretanto, rapidamente Raphael tranquilizou os fãs do casal e atualizou sob o estado de saúde da namorada: "Mas está tudo sob controle, graças a Deus."

Nascimento de Kaleb

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Bia Miranda, de 20 anos, anunciou o nascimento do primeiro filho, Kaleb, nesta quarta-feira (5). A criança é fruto do relacionamento com o DJ Raphael Buarque, de 34 anos. O casal está junto há cerca de um ano.

Kaleb já nasceu com 91 mil seguidores nas redes sociais, sendo considerado como o primeiro bisneto da cantora Gretchen, de 65 anos.

Raphael anunciou o nascimento nas redes sociais, fazendo uma declaração à namorada: "Beatryz, o que você fez hoje foi a coisa mais forte e linda que eu já vi em toda a minha vida. Obrigado pelo meu maior presente, te amo". Ele completa: "Minha vida mudou! Meu filho nasceu, cara", em uma foto segurando Kaleb e chorando.

