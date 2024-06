Reprodução/Instagram Bia Miranda impressiona ao vestir shorts jeans e exibir barriga quatro dias após dar à luz o primeiro filho

Já fazem quatro dias desde que Kaleb, filho da influenciadora Bia Miranda, chegou ao mundo. O pequeno é fruto do relacionamento entre a ex-participante de "A Fazenda 14" e DJ Buarque.

Na noite de sábado (8), Bia impressionou os seguidores ao compartilhar novas imagens da barriga pouquíssimo tempo após dar à luz e mostrar que conseguiu vestir um shorts jeans.

"Quatro dias pós-parto, o umbigo está voltando ao lugar. Já notei a diferença, ele está mais para dentro. Não estou usando nada, nem cinta e nem calcinha alta. A minha médica falou que não é bom usar agora aquela cinta que aperta, disse para usar a calcinha alta. Estou passando creme para estria também e clareador", relatou ela.

Em outro momento, a mamãe de Kaleb contou: "Estou tão feliz! Depois de meses, estou usando shorts jeans novamente".

Bia Miranda é criticada por corpo pós-parto

Recentemente, Bia Miranda rebateu críticas por exibir a barriga pós-parto. Internautas passaram a duvidar da rápida recuperação da influenciadora.

Nos Stories, ela expôs alguns dos comentários maldosos que recebeu e ironizou: "Às vezes, parece piada. Sai do parto e já fiz lipo e fiquei recuperada em 24h".

