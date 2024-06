Reprodução/Instagram Ex-marido de Gisele Bündchen está namorando brasileira; conheça

Parece que a fila andou para Tom Brady. De acordo com o Glow News, o ex-marido de Gisele Bündchen está namorando a brasileira, Isabella Settanni, a primeira após o fim do casamento com a modelo.

Isabella Particelli Settanni é filha dos empresários Junior Settanni e Carla Settanni, e ganhou notoriedade nas redes sociais em 2014, quando viveu um relacionamento com o surfista, Gabriel Medina.

Atualmente, ela trabalha como influenciadora, modelo e herdeira da empresa alimentícia dos pais. Além disso, ela surfa e esquia.

Nas redes sociais, Isabella divide a rotina com viagens, luxos e momentos em família com os mais de 200 mil seguidores.

Ainda neste ano, surgiram boatos de que Isabella e Medina poderiam estar vivendo um 'remember', mas aparentemente, ela escolheu o jogador de futebol americano.

Vale ressaltar que Tom Brady não assumi um relacionamento desde o fim do casamento com Gisele Bündchen , em outubro de 2022. Já a modelo, anunciou publicamente o namoro o professor de jiu-jitsu, Joaquim Valente .

