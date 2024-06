Thereza Blota Tim Maia, o artista que engrandeceu o soul e o funk no Brasil

Nesta quarta-feira (12), será realizada a 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira , no Theatro Municipal do Rio de Janeiro . Neste ano, o evento vai fazer uma homenagem ao cantor Tim Maia , figura monumental da música nacional. A cerimônia vai premiar os cantores, compositores, produtores e musicistas que mais se destacaram no decorrer de 2023, em 33 categorias.

Ao todo, serão realizadas 11 apresentações inéditas de clássicos de Tim Maia, interpretados por mais de 20 grandes nomes da música brasileira . São eles:



“Gostava tanto de você” - Criolo, Lazzo, Jota Pê e Yan Cloud

“Coroné Antonio Bento/ Festa de Santo Reis/ Canários do Reino” - Alceu Valença, Chico César e Mônica Salmaso

“Bom senso/ Que beleza” - Seu Jorge, Melly e Rachel Reis

“Você” - Marisa Monte



“Azul da cor do mar + Primavera” - Ney Matogrosso E Simone

“Vale tudo/ Você e eu/ Sossego” - Negra Li, Sandra De Sá, Sued Nunes e Tony Tornado

“Me dê motivo” - Cida Moreira e Rico Dalasam

“Réu confesso/ Do Leme ao Pontal” - Carlinhos Brown, Larissa Luz e Hiran

“Dia de domingo” - Zélia Duncan e Silva

“Eu amo você” - Céu e Xamã

“Não quero dinheiro” - Iza, Pedro Sampaio, Márcio Victor e Outros





Neste ano, o Prêmio será apresentado por Regina Casé e contará com a arranjos musicais de Pretinho da Serrinha. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil, Globosat + e pelo canal do Prêmio da Música Brasileira no YouTube, a partir das 20h45.

A transmissão também contará com a presença de Milton Cunha no tapete vermelho, Sarah Oliveira entrevistando os indicados, Caio Braz na cobertura do evento nas redes sociais e Dandara Pagu fazendo um giro nos espaços do evento.

Veja as categorias

Canção Popular

Dupla

Maiara & Maraisa (1 prêmio)

Os Barões da Pisadinha

Rionegro & Solimões

Grupo

Atitude 67

É o Tchan!

Mastruz com Leite

Intérprete - Canção popular

Edson Cordeiro (4 prêmio)

Filipe Toca

Gabriel Sater

João Gomes

Leo Santana

Intérprete - Sertanejo

Ana Castela

Lauana Prado

Paula Fernandes

Roberta Miranda

Simone Mendes

Lançamento - Canção popular

Gabriel Sater - Nos Dias Atuais (Ao Vivo) (Produção: Gabriel Sater, João Gaspar)

João Gomes - Raiz (Produção: Top Eventos)

Romero Ferro, Gaby Amarantos - Em Plena Lua de Mel (Produção: MGZD)

Lançamento - Sertanejo

Ana Castela - Boiadeira Internacional (Ao Vivo) ([Produção: Eduardo Godoy)

Maiara & Maraisa - Ao Vivo em Portugal (1 prêmio) (Produção: Eduardo Pepato)

Roberta Miranda - Desatemos os Nós (Produção: Roberta Miranda)





MPB



Grupo

Banda Eddie

Barbatuques (1 prêmio)

Boca Livre (4 prêmios)

Intérprete

Alaíde Costa (1 prêmio)

Jards Macalé

Jota.Pê

Rosa Passos

Wanderléa

Lançamento

Jards Macalé - Coração Bifurcado (Produção: Jards Macalé, Romulo Fróes)

Rosa Passos, Lula Gavão - Rosa Passos e Lula Galvão (Produção: Rafael Paulista)

Wanderléa - Wanderléa Canta Choros (Produção: Mario Gil, Luiz Nogueira)

Melhor Canção

Jards Macalé - Mistérios do Nosso Amor (Intérprete: Jards Macalé, Maria Bethânia / Compositor: Jards Macalé, Ronaldo Bastos)

Marcelo D2 - Povo de Fé (3 prêmios) (Intérprete: Marcelo D2, Nega Duda / Compositor: Marcelo D2, Luiz Antônio Simas)

Wilson das Neves - Luz do Candeeiro (Intérprete: Áurea Martins / Compositor: Wilson das Neves, Paulo César Pinheiro)





Música Urbana



Grupo

Abulidu

Àttooxxá

Natiruts

Intérprete

Gloria Groove

Iza

Ludmilla

Rincon Sapiência

Sandra de Sá (10 prêmios)

Lançamento

Jonathan Ferr - Liberdade (Produção: Jonathan Ferr)

Jorge Aragão, Djonga - Respeita (Produção: Kevin, Jorge Aragão)

Ludmilla - Vilã (Produção: Dallass, Ajaxx, Topo La Maskara, Ariel Donato, Ludmilla, Rafael Castilhol, DJ Gabriel do Borel, Marcio Arantes, Mars, Rasool Diaz, Zone, Coop The Truth, Galdino, DJ Chris 011, Ape Drums, Tropkillaz)





Pop/Rock

Grupo

Mombojó

Pato Fu

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

Intérprete

Alice Caymmi (1 prêmio)

Ana Frango Elétrico

Filipe Catto

Marisa Monte (7 prêmios)

Zeca Baleiro (8 prêmios)

Lançamento

Ana Frango Elétrico - Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua (Produção: Ana Frango Elétrico)

Filipe Catto - Belezas São Coisas Acesas por Dentro (Produção: Filipe Catto, Fabio Pinczowski)

Mahmundi - Amor Fati (Produção: Mahmundi, Pedro Tie)





Música Regional



Dupla

Chico Amado & Xodó

Joanina

Lourenço & Lourival

Grupo

Boi Bumbá Garantido (1 prêmio)

Timbalada (2 prêmios)

Falamansa

Intérprete

Alceu Valença (14 prêmios)

Carlinhos Brown (1 prêmio)

Lia de Itamaracá

Luiz Caldas

Marcelo Jeneci

Lançamento

Alceu Valença - Meu Querido São João (Ao Vivo na Fundição Progresso) (14 prêmios) (Produção: Tovinho)

Lia de Itamaracá - Dorme Pretinho (Produção: Pupillo)

Mestre Damasceno, Nativos Marajoara - Búfalo-Bumbá (Produção: Léo Chermont, Guto Nunes)

Revelação

Choro na Rua

Felipe Senna

Gabriele Leite





Samba



Grupo

Encontro das Velhas Guardas

Grupo Revelação

Grupo Semente

Intérprete

Alcione (21 prêmios)

Fabiana Cozza (2 prêmios)

Martinho da Vila (10 prêmios)

Péricles

Xande de Pilares

Lançamento

Marcelo D2 - Iboru (3 prêmios) (Produção: Marcelo D2, Nave, Kiko Dinucci, Mario Caldato Junior)

Martinho da Vila - Negra Ópera (10 prêmios) (Produção: Celso Filho, Martinho Antônio, Pretinho da Serrinha)

Xande de Pilares - Xande Canta Caetano (Produção: Pretinho da Serrinha)





Categorias Especiais



Lançamento Eletrônico

Tropkillaz, Sango - Rio de Janeiro (Produção: Tropkillaz)

Ubunto - Água Maravilha (Produção: Ubunto)

Urias - Her Mind (Produção: Maffalda, Brabo)

Lançamento em Língua Estrangeira

Anitta - Funk Generation: A Favela Love Story (Produção: Brabo, Decz, Diplo, DJ Gabriel do Borel, Márcio Arantes, Ilya)

Pedro Miranda, Fernando Leitzke e o Candombaile - Candombe Bailador (2 prêmios - Pedro Miranda) (Produção: Luis Filipe de Lima)

Urias - Her Mind (Produção: Maffalda, Brabo)

Lançamento Erudito

Orquestra Ouro Preto, Cristian Badu, Maestro Rodrigo Toffolo, Gustavo Carvalho - Orquestra Ouro Preto: Haydn & Mozart. (Produção: Maestro Rodrigo Toffolo)

Orquestra Sinfônica Brasileira, Ignacio Garcia Vidal - Três Danças Espanholas (1 prêmio - OSB) (Produção: Nikolay Sapoundjiev)

Orquestra Sinfônica Do Estado De São Paulo - Sinfonia dos Orixás & Pequenos Funerais Cantantes (6 prêmios) (Produção: Ulrich Schneider)

Projeto Especial

Chico César, Geraldo Azevedo - Violivoz (Ao Vivo) (6 prêmios - Chico César) (Produção: Chico César, Geraldo Azevedo)

João Gilberto - Relicário: João Gilberto (Ao Vivo no Sesc 1998) (Produção: Sesc São Paulo)

Wilson das Neves - Senzala e Favela (4 prêmios) (Produção: Jorge Helder, Kassin)





Música Instrumental



Grupo

Banda Tributo Waldir Azevedo

Choro na Ribeira

Choro na Rua

Solista

Antonio Adolfo (2 prêmios)

Armandinho Macedo

Hamilton de Holanda (12 prêmios)

Romero Lubambo

Yamandu Costa (10 prêmios)

Lançamento

Chico Pinheiro, Romero Lubambo - Two Brothers (Produção: Matt Pierson)

Choro na Rua - Obrigado Zé da Velha (Produção: Alexandre Maionese, Henrique Cazes, Rogério Caetano, Silvério Pontes, Diego do Valle)

Yamandu Costa, Armandinho Macedo - Encontro das Águas (10 prêmios - Yamandu Costa) (Produção: Yamandu Costa, João Falcão Neto)





Projetos Audiovisual



Caetano Veloso - The Man I Love (19 prêmios) (Direção: Felipe Lion, Luqueta)

Marcelo D2 - Iboru (Direção: Marcelo D2, Luiza Machado) (3 prêmios)

Martinho Da Vila, Chico César - Acender as Velas (10 prêmios - Martinho da Vila) (6 prêmios - Chico César) (Direção: Philippe Rios)

Rubel, Bala Desejo - Toda Beleza (1 prêmio - Bala Desejo) (Direção: TOMAT)

Rubel, MC Carol, BK’, DJ Gabriel do Borel - Put@ria! (Direção: Belle de Melo)





