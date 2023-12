Reprodução/ Twitter Primavera Sound: Marisa Monte homenageia Rita Lee ao lado de viúvo

Marisa Monte emociou os fãs no show do Primavera Sound 2023, festival que começou no último sábado (2), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A cantora prestou uma homenagem a Rita Lee, ao lado de Roberto de Carvalho, marido da roqueira que morreu em maio deste.



No fim da apresentação, Marisa decidiu saudar a artista, que, nas palavras dela, é uma "mulher inesquecível que deu voz a tantas de nós". A cantora, então, convidou ao palco Roberto de Carvalho, que, além de ser marido de Rita, também é músico.

Os dois cantaram o sucesso “Doce Vampiro”, música composta por Rita e relançada por Marisa. Em seguida, perfomaram "Mania de Você", outro hit da roqueira, e "Já Sei Namorar", canção dos Tribalhistas, grupo que tinha Marisa, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brow como integrantes e fez sucesso nos anos 2000.



Que emoção dividir o palco com @robertocarvalho e cantar para Rita Lee ❤️❤️❤️ Obrigada ao eterno doce vampiro por esse momento que jamais vou esquecer. Rita forever! #primaverasound pic.twitter.com/RADww0TA8o — Marisa Monte (@marisamonte) December 3, 2023









O festival continua, neste domingo (3), com shows de Carly Rae Jepsen, Marina Sena e The Cure.