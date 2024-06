Reprodução/Instagram Junno Andrade dedica música a Xuxa Meneghel no Dia dos Namorados

Junno Andrade aproveitou o Dia dos Namorados para dedicar uma música especialmente para a amada, Xuxa Meneghel, com quem namora há 11 anos.

O cantor compartilhou uma foto carinhosa ao lado da apresentadora e, com uma dedicatória, legendou a publicação com a letra da música de Vou Te Amar, sucesso nas vozes de Hugo Pena & Gabriel.

“Hoje, mais do que nunca, sei que o Universo se adiantou em me inspirar para escrever essa letra e o destino só poderia ser você…. Te amo Xuxa Meneghel”, escreveu o artista.

Ouça a música completa:

Letra:

Um dia uma cigana leu a minha mão

Falou que o destino do meu coração

Daria muitas voltas

Mas ia encontrar você

Eu confesso que na hora duvidei

Lembrei de quantas vezes eu acreditei

Mas não dava certo, não era pra acontecer

Foi só você chegar pra me convencer

Que estava escrito nas estrelas

Que eu ia te conhecer

Foi só você me olhar que eu me apaixonei

Valeu a pena esperar, esse é o grande amor

Que eu sempre sonhei

Vou te amar, pra sempre vou te amar

Quero seu carinho, sua boca pra beijar

Vou te amar, pra sempre vou te amar

Tudo que eu preciso só você pode me dar