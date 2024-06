Reprodução/Instagram Lucas Lima faz post enigmático de Dia dos Namorados





Lucas Lima está deixando um ar de mistério em suas redes sociais. Na véspera do Dia dos Namorados , ele postou uma foto de seu pé colado ao de outra pessoa, com um filme romântico passando ao fundo. Na terça-feira (11), ao lado do pé desconhecido, Lucas assistiu "Batman - O Retorno". "Aula de história", escreveu ele nos Stories.





Recentemente, o músico tem sido destaque por aproveitar o São João da Thay com amigos, enquanto defende sua ex-mulher, Sandy , das críticas online.

Eles se separaram em setembro passado, após 24 anos juntos, e têm um filho de 9 anos, Theo.

Duas semanas atrás, no Encontro com Patrícia Poeta, Lucas comentou sobre sua primeira experiência de Dia dos Namorados solteiro em muito tempo.

"É estranho, primeiro dia dos namorados solteiro. É tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando que nem uns malucos, tentando se ajeitar. Mas está tudo bem, tranquilo, sem grandes traumas por enquanto", brincou.