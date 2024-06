Reprodução/Globo Danielle Winits se emociona ao relembrar separação de André Gonçalves

Danielle Winits caiu no choro nesta terça-feira (11) ao receber uma declaração de André Gonçalves . A atriz relembrou a separação do casal pouco antes da entrada dele no reality A Fazenda (Record), em 2023, e não segurou as lágrimas.

A artista comemorou a gravação de uma participação especial na novela Família é Tudo e foi surpreendida com a fala do marido na véspera do Dia dos Namorados.

"Passando aqui pra desejar um feliz Dia dos Namorados que tá chegando pra dizer o quanto te amo, admiro como mulher, artista, atriz, mulher inteligentíssima, sensível, grande mãe e parceira", iniciou ele.

Na sequência, o artista detalhou o encontro dos dois. "A gente se conheceu aí nos estúdios [Globo] e estamos nessa caminhada há quase nove anos. E estou aqui pro que você precisar. E vem pra gente curtir nosso Dia dos Namorados", concluiu.

Emocionada, Winits comentou a importância do companheiro. "André é um presente na minha vida também, assim como vocês. Não só pra ter uma relação, acho que pra todos, falar de amor é sempre importante, sempre algo que a gente precisa estar lembrando e regando na nossa vida, é o amor, acreditar na família, acreditei na minha com o André e a gente tá junto".

"Não temos filhos, mas temos cinco juntos e a gente busca sempre crescer e é um cara sensacional. Sou muito grata por ter ele na minha vida ao meu lado caminhando", completou ela.

Vale lembrar que Danielle Winits e André Gonçalves passaram por uma breve separação em agosto de 2023. Solteiro, o ator participou de A Fazenda e saiu vice-campeão. Pouco depois, o casal anunciou a reconciliação .





