Do amor relâmpago ao fim: o casamento de André Gonçalves e Dani Winits

A Fazenda 15

Meses depois, o ator foi anunciado no reality A Fazenda. Durante uma roça que ele enfrentava, a atriz apareceu ao vivo declarando torcida para o ex: "É com muita emoção que deixo aqui minha torcida pra você, em nome de toda sua família, do Guy, de todas as pessoas que te amam. Então, segura, peão!", disse ela emocionada.