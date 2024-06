Reprodção: Instagram Artista lamentou a ausência da mãe

A atriz Carolina Dieckmann celebrou nesta quinta-feira (6) ao comemorar o aniversário o aniversário da mãe Maria Dieckmann, que morreu em 2019 em decorrência de um mal súbito.

"Sabe o que eu queria? Uma foto nova da minha mãe... Hoje, assim no aniversário dela, já pensou? Acho que me traria a sensação de que ela andou por aqui sem que eu visse... mas não importa, porque alguém teria visto e uma foto seria como uma prova, né?", iniciou ela.

"A falta de coisas inéditas, aumenta a saudade. Como ela estaria, o que faríamos hoje já que o restaurante favorito dela não existe mais? As coisas que ela gostava quando também desaparecem, aumentam a saudade", prosseguiu.





"A morte não acontece sozinha... Outras coisas vão morrendo junto pelo caminho e a impossibilidade de viver outras novas com quem se foi, vai deixando um rastro cada vez maior de vida com essa falta. Quanto mais eu vivo sem ela, mais aumenta a minha saudade", se emocionou.

"Mas isso não é um relato de tristeza. Não mesmo. A dor hoje é uma companheira conhecida, que já não me desespera e nem me assusta. Às vezes ela brota em lágrimas, mas isso sempre alivia. Às vezes ela fica quietinha, só dizendo que existe e tudo bem",

"A dor não passa, mas também não aumenta. Quem aumenta é mesmo a saudade. Mãe, queria ter te visto, porque ver conforta tanto. "Mãe, eu queria te abraçar, mesmo que eu não pudesse abrir os olhos. Mãe, eu queria qualquer coisa, até mesmo um sonho. Ah, se eu pudesse mandar nele... mas as coisas não são como eu quero e talvez não sejam também como você quer... A gente queria mesmo era estar juntas, eu sei. E de algum jeito, eu sei que estamos", disse Dieckmann.



"Vou cantar um parabéns sem som, porque sei que você vai ouvir aqui dentro. E aqui fora vou dizer mais uma vez q te amo, porque cada um que ler aqui, ai deixar ele mais forte. E até acredito que ele fique tão alto, que você escute aí no céu! Um beijo, mãe... Aliás, muitos!", finalizou a atriz.



