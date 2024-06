Reprodução/Instagram Daniella Cicarelli posa de biquíni branco em cenário paradisíaco do Caribe

Daniella Cicarelli impressionou os seguidores nesta segunda-feira (10) com fotos de tirar o fôlego. A ex de Ronaldo Fenômeno arrancou elogios dos fãs ao posar de biquíni branco em um cenário paradisíaco.

Cicarelli está curtindo as férias na ilha de São Bartolomeu, no Caribe. Nos cliques, ela aparece à beira de uma piscina com vista para o mar.

As águas cristalinas do local chamam atenção nos registros. O bronzeado da modelo também roubou a cena.

As imagens renderam uma enxurrada de comentários carinhosos por parte dos internautas. “Quanto mais tempo passa, mais bela essa mulher fica, né Daniela Cicarelli?”, escreveu um seguidor.

“Esse corpo é de verdade amiga? Surreal”, perguntou outra. “Deusa, né?”, escreveu mais uma.



