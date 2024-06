Reprodução/Instagram Angélica





Angélica , geralmente reservada sobre sua vida privada com Luciano Huck , fez revelações inéditas sobre a relação com o apresentador do "Domingão" em um contexto mais íntimo. Os dois estão casados desde 2008.

Em uma conversa no podcast WOW Cast, a ex-apresentadora da Globo compartilhou que o aumento das interações e diálogos com Huck foi crucial para melhorar a dinâmica entre eles.

“A gente melhorou muito nossa intimidade, não só a cumplicidade, e dou crédito a mim mesma, porque nesse meu tempo [que tirei] para me conhecer, estar mais em casa, com meus filhos, percebi que essa intimidade fazia falta no meu casamento”, comentou Angélica, acrescentando sobre as regras estabelecidas no relacionamento com Luciano Huck.

“Acho que mentira não dá pra ter em qualquer relação e não pode ter preguiça. Casamento não é fácil, não tem receita, é muito gostoso o relacionamento, mas tem altos e baixos, dá trabalho”, afirmou ela.