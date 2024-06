Instagram Vitor Vianna e Franklin David ao lado de Angélica

Imagina ser pedido em casamento na frente de sua ídola durante uma entrevista? Ou melhor, emocioná-la com a situação? Foi o que aconteceu com o colunista do Portal iG Vitor Vianna, que recebeu o pedido do seu amado, Franklin David, durante um evento no Rio de Janeiro.



Victor estava gravando uma entrevista com a apresentadora Angélica, quando o seu então namorado pediu a palavra: "A gente não sabia que esse momento ia acontecer. Não tem um dia sequer que a gente não a escute, que a gente não te assista, seja material novo ou programas antigos”, começou o ex-Tricotando.

Meio confusa, Angélica pergunta: "Tá pedindo ele em casamento? Meu Deus do céu, eu tô passada. Parabéns”. O casal está junto há cinco anos.

Segundo Franklin, o pedido foi na emoção, não tendo sido planejado: "Eu achei que de tudo o que a gente vive mundo afora, esse seria o momento”. O ex-TV Fama então se dirige à Angélica: "Então, obrigado por fazer desse momento tão especial, que ele vai levar pra sempre”.

A loira ficou emocionada com o pedido e afirmou que levaria o momento para a vida: "Estou me sentindo muito honrada, tá? Que o amor de vocês floresça”. Victor, por sua vez, afirmou: "Não sei nem por onde eu choro”.

No Instagram, Angélica compartilhou o momento com os seguidores. Ela escreve na legenda: " amor de fã é algo especial e profundo. Hoje, na @rio2c, presenciei um momento mágico quando um fã pediu a mão do outro em casamento durante a entrevista deles comigo. Fiquei honrada em participar deste momento tão especial”.

A apresentadora continua: "Com o Dia dos Namorados se aproximando, esse gesto se torna ainda mais significativo. É uma celebração do amor em todas as suas formas. Desejo a todos um feliz Dia dos Namorados, repleto de carinho e momentos inesquecíveis”.





