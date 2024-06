Reprodução Instagram/ Neunoronha e Bia Michelle Bia Michelle posa em Fernando de Noronha

Beatriz Michelle, nora do senador (PL-RJ) e ex-jogador de futebol Romário, usou as redes sociais na última quinta-feira (6) para abrir um álbum de fotos da viagem que ela fez no nordeste brasileiro. A influenciadora esteve em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco, e posou com um biquíni lilás.





"Tbt desses dias incríveis", escreveu a namorada de Romarinho como legenda da postagem que fez no Instagram. Beatriz fez referência ao "Throwback Thursday", que é uma trend conhecida nas redes sociais como "quinta-feira da nostalgia". Neste dia da semana, os internautas resgatam lembranças para postar na web.





Nos comentários da publicação, fãs e seguidores rasgaram elogios a ela. "Você é perfeita", afirmou um usuário do Instagram. "Como pode ser bonita assim, gente?", acrescentou uma segunda. "Uma deusa", concordou uma terceira. "Muito gata", declarou uma quarta. "Sereia", brincou ainda uma quinta.





Quem é Bia Michelle?

A influenciadora ficou conhecida nas redes sociais após ter atuado como uma das bailarinas do apresentador Faustão. Além da carreira, Bia Michelle passou a virar assunto da web por conta dos relacionamentos que teve com famosos. Fora o atual relacionamento com Romarinho, ela já namorou com o funkeiro MC Gui.

