Bia Michelle elegeu a mansão do sogro, o ex-jogador Romário, para o cenário das fotos compartilhadas nas redes sociais.

A influenciadora mora em São Paulo e fica na casa do senador, na Barra do Tijuca, quando passa alguns dias com o namorado, Romarinho.

Piscina, sala, escadas e até mesa de sinuca foram escolhidos pela modelo como plano de fundo para as publicações para os quase 2 milhões de seguidores.

Bia Michelle e Romarinho estão juntos desde o início do ano. A influenciadora já teve um namoro polêmico com MC Gui e foi affair de Vini Jr.

Veja as fotos da casa de Romário:

