Reprodução/Instagram Bárbara Evans atualiza fãs sobre saúde do filho

Bárbara Evans usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (7) para atualizar os seguidores sobre o quadro de saúde de seu filho, de apenas seis meses, que está internado, desde domingo (2), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, com sintomas de bronquiolite.

"Oi, pessoal. Antônio precisou ser transferido para uma UTI pediátrica isolada. Passou a noite bem mal, a saturação ficava em 87/88. Tentaram regular o cateter, mas ele não respondia mais. Agora colocaram ele em um aparelho chamado VNI e vão colocar a sonda para ele se alimentar", disse a influenciadora.

"Vão fazer exames de manhã e de noite todos os dias para ver se ele está respondendo a esse aparelho. Se não, ele terá que ser entubado. Fizeram agora o exame que chama gasometria e graças a Deus ele está reagindo bem! Mas terá que repetir sempre para ver a evolução e o que é necessário ser feito", continua.

"Temos muitos profissionais maravilhosos cuidando dele. E logo ele estará 100%. Até agora ele está saindo muito bem e reagindo maravilhosamente bem ao aparelho. Continuem orando por ele", finaliza.



