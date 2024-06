Flipar Bárbara Evanse e o filho, Antônio

A modelo, influenciadora e atriz Bárbara Evans, de 33 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (4) para atualizar o estado de saúde de Antônio, que foi internado na UTI após ser diagnosticado com bronquiolite. O bebê passou por duas aspirações e fisioterapia durante a madrugada.





"Estou mantendo a calma. Sei que o melhor a fazer é ficar aqui. Graças a Deus, eu consegui um suporte aqui porque a gente mora longe, para conseguir tomar banho, revezar, almoçar, ou eu ficaria na recepção de mala. A gente vai trocando com a babá que está lá em cima", explicou a filha de Monique Evans.





Evans contou que o filho está no "pior" dia da doença, que, de acordo com ela, é o quinto. "Hoje é o quinto dia da bronquiolite, e é o pior. Depois do quinto, começa a melhorar, graças a Deus. Então, hoje é o dia em que precisamos ficar mais atentos em cima dele e das crianças que estão em casa", completou.





A influenciadora comentou ainda dos outros filhos que não foram internados, mas que também estão apresentando sintomas como "tosse". "Eles estão com bastante tosse, e a Ayla tossiu tanto ontem que passou mal e vomitou", completou a campeã de "A Fazenda 6".





Antônio foi internado no domingo (2). O recém-nascido está sob os cuidados da equipe de profissionais da saúde do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto (SP). Além de Antônio, Bárbara Evans é mãe de Ayla, de 2 anos, e de Álvaro. Gêmeos, Antônio e Álvaro nasceram em novembro de 2023.

