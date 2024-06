Reprodução: Instagram Atriz comemorou 50 anos com ensaio sensual

O apresentador Otaviano Costa aproveitou o ensaio fotográfico de comemoração aos 50 anos da atriz Flávia Alessandra nesta sexta-feira (7) para elogiar a esposa nos comentários. "50 tons da minha Flávia. Que mulher é essa, Brasil", enalteceu ele.



Em um dos registros, a artista aparece de topless esbajando sensualidade. Além disso, ela também utiliza um sutiã e uma meia-calça ambos da cor preta. Nos comentários da publicação, seguidores da atriz aclamaram o ensaio.

"50 tons esbanjando beleza e simpatia", disse uma internauta. "Está a cada dia mais diva e maravilhosa", complementou uma segunda. "Linda, talentosa e gente finíssima! Parabéns para Flávia e para equipe, que brilhou nesse ensaio!", declarou uma terceira.

Flávia Alessandra, que completa 50 anos nesta sexta (7), foi atriz da TV Globo por 34 anos, terminando seu contrato com a emissora em outubro de 2023. No canal, ela deu vida a personagens icônicas, como a vilã Cristina em "Alma Gêmea", a robô Naomi na novela "Morde e Assopra" e a megera Sandra na obra "Êta Mundo Bom.

A última novela feita pela artista foi "Salve-se Quem Puder". Em 2024, a loira fez uma aparição especial como ela mesma em "Família É Tudo", atual folhetim das sete.

