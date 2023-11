Reprodução/Instagram - 15.10.2023 Patrícia Ramos

A apresentadora e influenciadora Patrícia Ramos está viajando em Nova York, nos Estados, e revelou ter passado por um momento assustador dentro de uma loja. Ela compartilhou com seus seguidores que foi filmada e seguida por um homem no estabelecimento.

"Acabei de chegar no hotel. Estava na rua, e, gente, hoje passei por uma situação tão complicada, mas tão complicada", começou ela nos Stories.

"Teve um momento que eu estava perto de uma mesa, onde estavam várias roupas espalhadas, e eu peguei um casaco. Aí nisso se aproximou um homem dizendo que o casaco era dele. Então, eu coloquei o casaco em cima da mesa de volta, pedi desculpas e me afastei."





Na sequência, de forma inesperada, o homem foi em direção da apresentadora e a presenteou com o casaco. "Ele veio atrás de mim dizendo que iria me dar o casaco de presente. Eu disse que não precisava, mas ele fez questão, disse que o casaco ia ficar bonito, porque era da mesma cor da minha roupa. Não vi maldade na hora, e ele foi super simpático."

Depois do momento, Patrícia foi até suas amigas que a acompanhavam na loja, mas outra atitude suspeita do estranho aconteceu: "Eu continuei andando na loja, pegando outras coisas, e ele voltou. Veio atrás de mim colocando a mão nos bolsos dizendo que estava checando para ver se não tinha esquecido algo."





O homem, então, passou a filmar a influenciadora dentro da loja. "Só que achei muito estranho porque ele veio com o celular na minha cara, como se tivesse me filmando. Na hora eu saquei a maldade, falei que não ia ficar mais com o casaco e dei o casaco na mão de um segurança. O cara ficou me rondando a loja inteira, o tempo inteiro, e me filmando. Ele estava nitidamente me filmando, tirando foto e ligava para alguém. [...] Ele dava zoom e gravava vídeo."

"Eu fiquei muito nervosa, muito assustada, sabe lá Deus o que se passou na cabeça desse homem, o motivo dele estar me filmando", contou ela no Instagram. A apresentadora disse ainda que teve a ajuda das amigas para filmar o homem.

"Eu também filmei, fiz um vídeo dele me filmando e assim muito assustador. Eu fiquei em chocada, estou em choque até agora."

