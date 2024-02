Reprodução/Globoplay - 19.02.2024 Giovanna e MC Bin Laden têm DR no BBB 24





Parece que o clima pesou entre o casal Giovanna e MC Bin Laden. Nesta segunda-feira (19), os dois conversaram na área externa da casa e tiveram uma discussão sobre o funkeiro ter os aliados da sister como rivais, apesar do affair dos dois.

"Eu acho que a gente, hoje, está num momento que eu estou tretado com todo mundo aqui", disse MC Bin Laden. Giovanna, então, questionou: "Todo mundo quem?". "Todo mundo do seu grupo. Eu não quero prejudicar você aqui dentro, entendeu?", explicou o artista.





"Não é todo mundo. São as pessoas que eu convivo aqui", devolveu Giovanna. "E aí?", perguntou Bin. "E aí o quê?", rebateu a nutricionista. "Eu quero ouvir você falar também", pediu o funkeiro.

"Uma coisa que eu não gosto, Bin, é indiretinha", disse Giovanna, que revelou ter se incomodado com a postura do funkeiro após a formação do Paredão. "Ontem, lá na sala, na hora que eu passei saindo do quarto, você mandou uma na frente da Alane e da Bia, que se você pudesse tiraria alguém que você gosta mais, no caso você estava falando da Ane. Para fazer média, ainda por cima, na frente das meninas", completou.





Ontem, logo após o Paredão, Michel entrou no Quarto Gnomo e reclamou sobre as atitudes de Bin. Na ocasião, Giovanna falou para os aliados que estava cogitando "pedir o divórcio" do funkeiro.

Bin Laden, então, revelou que a sister poderia se sentir à vontade para terminar a relação dos dois caso não estivesse mais confortável. "Outro ponto é que eu deixo muito livre para você, tá ligado? Eu não tenho problema de me relacionar contigo sabendo que eu tenho um problema com pessoas que são do seu grupo, assim como eu conversei também com o Rodriguinho. Eu só não quero atrapalhar o seu jogo, entendeu?", disse o artista.



O cantor ainda citou alguns cenários em que isso poderia acontecer. "Não quero que, numa situação de combinação de voto, as pessoas entendam que você está me defendendo", afirmou ele.

Giovanna interrompeu e rebateu: "Não tem nada disso, pode ficar tranquilo". O cantor continuou. "Por a gente se relacionar, ter uma falta de confiança, disse me disse de outras pessoas, entendeu?", comentou o brother, enquanto ela retrucou: "Não me importo".

Bin admitiu ter pensado que o affair chegaria ao fim. "Eu até falei: eu acho que a Giovanna vai dar uma parada. Até falei com o Rodriguinho, eu acho que isso pode acontecer e é normal, porque a gente entrou aqui com um propósito, pelo jogo", contou o MC.

"Nunca se sinta desconfortável ou receosa de falar: 'Bin, é melhor a gente parar'. Porque eu posso me dar mal aqui dentro por causa disso", completou.

Giovanna respondeu dizendo que seus aliados entendem isso e que não querem que ela mude nada por causa do jogo. Ela conta que o próprio Michel pediu isso.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: