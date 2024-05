Reprodução/Instagram Thiago Nigro usa Jesus para explicar por que Sophia Aguiar o chama de pai

Thiago Nigro e Maíra Cardi se envolveram em uma polêmica nos últimos dias ao revelaram que a filha da influenciadora, Sophia (5), fruto do antigo relacionamento com o ator e ex-BBB Arthur Aguiar, chama o padrasto de pai.

Nigro disse ter refletido bastante sobre o papel dele na vida da criança e resolveu procurar o que a Bíblia diz sobre padrastos. Ele fez, então, uma comparação com a relação entre Jesus e José.

"Quando eu e a Maíra começamos, ela já vinha com dois filhos. E a mais nova, Sophia, tinha quatro anos quando a gente se conheceu. Então, ela era muito nova. Eu refleti muito sobre quem eu sou: 'Qual o meu papel aqui?', 'Qual é o papel que eu devo desempenhar aqui?'. Eu sou o tio? Eu sou o padrastro? O que eu sou?", disse ele, em seu podcast.

"Então, depois de muito estudar, eu falei: 'Eu vou buscar a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre padrasto?'. Jesus foi criado por um padrasto. E ele chama ele de pai", acrescentou o influenciador.

A declaração repercutiu negativamente entre a maior parte dos internautas. "'Jesus foi criado por um padrasto'. Em que Bíblia ele leu a palavra padrastro?", questionou uma. "Se comparar a José? Aí não dá", disse outra. "A soberba de quem faz uma comparação de si com José", comentou uma terceira.

