Reprodução Instagram - 18.1.2024 João Lucas, marido de Sasha Meneghel

João Lucas, genro de Xuxa, usou os stories do Instagram na última quarta-feira (17) para contar aos seguidores das intervenções estéticas que ele já fez na face, explicando os motivos de ter recorrido ao uso desses tipos de procedimentos e quando os fez.







O marido de Sasha revelou aos fãs que fez uma harmonização na região das mandíbulas há alguns anos. No entanto, o cantor alega que o resultado ficou mais evidente por conta da persa de peso que ele teve, o que fez com que a região do rosto ficasse mais marcada no contorno facial.





"Quando era mais novo, eu fiz [harmonização]. Faz muito tempo, então já não tem mais. O que aconteceu foi que eu emagreci bastante, e acabou marcando mais. Não tenho nem uma harmonização nova. Só coisa antiga", destacou o artista, através das redes sociais.





João Lucas ainda comentou da intervenção que fez na região nasal. Segundo ele, o procedimento também foi priorizado por conta de outras questões que ele tinha, como um desvio de septo, ocasionado após um tombo que ele levou na infância e que deixou o nariz dele entortado e quebrado.





"Quando era mais novo, tipo uns 5 anos, quebrei o nariz. Escorreguei, fui de nariz no chão e quebrei. Tive desvio de septo, respirava mal. Há um tempo atrás, quase um ano, procurei um otorrino para resolver a questão do desvio de septo e, como já ia operar, aproveitei para ajustar o nariz. Era meio torto e melhorei ele. Amo meu nariz", contou.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: