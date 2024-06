Reprodução Neymar, Scooby e Dolabella: Luana Piovani coleciona desafetos públicos

A atriz Luana Piovani transformou os Stories do Instagram em um espaço para desabafos e críticas sem moderação. Na última semana, a artista ganhou destaque ao criticar Neymar Jr. e se opor a um projeto de privatização das praias no qual o jogador estaria supostamente envolvido.

Em suas declarações, ela fez uma análise de Neymar, jogador do Al Hilal, como ídolo, pai, homem e cidadão, criticando-o em todas as vertentes. A atitude agitou o mundo dos famosos, levando Neymar Jr. a rebatê-la publicamente, e outras celebridades a tomarem partido. Por mais polêmica que a situação tenha sido, essa não é a primeira vez que Piovani critica seus desafetos publicamente.

Neymar Jr.

Na quinta-feira (30), a artista relembrou traições do atleta e criticou um projeto de privatização de praias brasileiras, apontando que ele estaria envolvido com a proposta de emenda constitucional (PEC) 3/2022, que pode transferir a propriedade de terrenos do litoral brasileiro para Estados, municípios e proprietários privados.

Após a crítica, uma amiga de Piovani apontou que Neymar seria um bom pai, fazendo a atriz refletir sobre o tema. "Pode ser que a mulher que ele esteja ache ele um ótimo pai, mas a gente precisa ter discernimento para entender que ela está vivendo uma fantasia, né? [...] Alguém que traia uma mulher grávida 3 vezes durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança. Não tem respeito por ela", apontou.

O caso gerou debates e chegou até o jogador do Al Hilal, que foi aos Stories do Instagram rebater Luana Piovani e xingá-la.

"Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltaram uma louca que não tira o meu nome da boca. Quem trabalha aí no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela. Tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível", iniciou o atleta.

Neymar defendeu-se apontando que nunca havia falado mal da atriz e da família dela. "Se você quiser os telefones das mães dos meus filhos, eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha. Tem 50 anos e quer lacrar na internet, tá pensando que você é quem? Vai pro car**", completou.

Pedro Scooby

O surfista Pedro Scooby foi casado com Luana Piovani por seis anos e, como fruto da união, tiveram os herdeiros Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de oito. Acontece que, desde a separação, constantemente o ex-casal troca alfinetadas em público.

A situação começou a ganhar destaque na mídia após Luana Piovani dizer que encarava uma maternidade solo, criticando o comportamento de Scooby como pai e também responsável pela criação dos filhos. Através dos Stories, a atriz reclamava da falta de seriedade e compromisso do surfista e também abordava o assunto de divisão de custos, apontando que ela quem sustentava a vida confortável das crianças.

Em 2023, Pedro Scooby entrou com um processo para que a atriz fosse proibida de tratar os assuntos familiares nas redes sociais. Além disso, deu sequência no processo de ter a guarda do filho mais velho, Dom.

Em abril de 2024, a Justiça portuguesa determinou a vitória judicial de Scooby ao proibir Luana Piovani de falar publicamente sobre ele e a criação dos três filhos que eles têm juntos, sob pena de multa. Até a ocasião, ela acumula sete multas relacionadas ao caso, e que chegam ao valor total de € 17,5 mil (em torno de R$ 96,1 mil).

Dado Dolabella

Assumindo o comportamento combativo nas redes sociais, Luana Piovani chamou atenção no início do ano, quando o casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella estava no centro dos holofotes devido à participação da cantora no "BBB 24".

Nos Stories do Instagram, a atriz se posicionou contra Dado Dolabella, relembrando a agressão que sofreu dele durante o envolvimento amoroso. Ela e o campeão de "A Fazenda" namoraram durante os anos de 2006 a 2008. No entanto, o caso acabou com uma determinação judicial proibindo o ator de chegar perto dela.

"Se você [Wanessa] acha que está tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, se o Brasil todo passar a mão [na cabeça] e passar pano para um criminoso, é problema nosso", refletiu na época do reality da Globo.

Carolina Dieckmann

Em 2023, quando Luísa Sonza foi traída pelo então namorado Francisco Veiga, o Chico Moedas, a atriz Carolina Dieckmann saiu em defesa da cantora. Segundo a artista ex-Globo, a jovem estava sendo injustamente criticada pelo público.

"Estava vendo a história da Luísa Sonza e me pergunto: 'Até quando uma pessoa que sofre alguma coisa, uma traição, tem que rebater críticas por estar em uma situação vulnerável?'. Não entendo muito e fico me perguntando de onde vem esse clique da maldade? A primeira coisa é falar mal, é atacar uma pessoa que já está sofrendo", disse Dieckmann em um podcast.

A declaração chegou até Piovani, que fez questão de lembrar o comportamento da atriz na época em que sofreu agressão de Dado Dolabella.

"Maturidade é tudo, né? Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado", relembrou Luana, apontando o motivo do desafeto com Carolina. "Não é mágoa, gente sem noção! É posicionamento! De mulher machista o mundo tá cheio, mas não dou nem bom dia", disse a ex-mulher de Pedro Scooby.

José Loreto, Cauã Reymond e Bruno Gagliasso

Em uma declaração só, Luana Piovani criticou três famosos considerados galãs de novela. Nos Stories, a atriz apontou que os artistas seriam péssimos exemplos de homens devido algumas polêmicas relacionadas a traição e relacionamento tóxico.

"Eu não conheço o Cauã, não conheço aquele Loreto. Mas para mim é o seguinte, fez mal para uma mulher, fez mal para mim. Inclusive é um dos motivos que eu e Bruno [Gagliasso] a gente nunca conseguiu se acertar", revelou Piovani.

A atriz também apontou que, na época da crise entre Gagliasso e Giovanna Ewbank, foi ela quem se solidarizou com a apresentadora. "Quando aconteceu a merda lá com a mulher dele, eu tomei remédio, fui lá cuidar da mulher dele. E que bom que eles se acertaram, mas para mim ele tem sempre um pontinho preto anotado", adicionou.

Luana terminou o desabafo criticando a fama dada aos homens citados. "Não passo pano para macho escroto. Eu lamento por vocês que fazem esses bostas pessoas queridas do Brasil".

