Reprodução/Instagram Mãe de Luana Piovani entra na briga e critica Neymar

A mãe de Luana Piovani entrou na briga da filha e Neymar Jr. que deu o que falar no final de semana. Nas redes sociais, a advogada Francis Piovani explicou a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Privatização das Praias do Nordeste e criticou a postura do jogador de futebol.

"Como é interessante e impactante a maneira como as pessoas não têm razão e tem um vocabulário muito pobre, elas se tornam misóginas, chamam as pessoas de 'velha', 'mal amada'. Isso é falta de argumentação. Não sei porque o senhor Neymar ficou tão revoltado. Era só ele dizer que não ia fazer esse resort, mas ele vem e ofende a Luana", disse ela ao citar a treta.

A advogada relembrou as polêmicas envolvendo o atleta, citando a traição com Bruna Biancardi e a denúncia de uma mulher trans sobre uma orgia com Neymar e um amigo. "Não me lembro que ele ficou revoltado", pontuou.

"A gente fica sabendo de coisas pela internet. Falam da pensão que ele dá, que é uma fortuna, mas que para ele não é nada. Para ele, é dinheiro de gorjeta. Se filhos fossem boletos, os dele estão bem assessorados. Mas ser pai é mais que isso. Não queria dizer que ele não seja, porque eu não sei mesmo", seguiu.

Francis também pediu para que o jogador juntasse forças contra a privatização das praias .

"Mas o cerne da questão: é possível alguém, em são consciência, que veio da periferia, de uma família pobre, querer privatizar praia. Eu convido o senhor Neymar a juntar forças com seus fãs para assinar a petição para não privatizar as praias", declarou.

Por fim, a matriarca enalteceu a filha, apontando que se não fosse por ela, poucos saberiam do motivo da PEC. "Se não tivesse havido esse bafafá da Luana vir a público denunciar, qual a porcentagem da população que estava sabendo", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp