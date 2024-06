Nesta quarta-feira (5), Juliano Cazarré compartilhou uma atualização sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina em seus stories e um post no Instagram. A filha do ator e da estilista Letícia Cazarré foi hospitalizada na última segunda-feira (3) para investigar sintomas e realizar exames após uma nova complicação.

"Passamos a noite tranquila, amigos. Agradeço por todas as orações", expressou Cazarré, em nome da pequena, agradecendo o apoio dos seguidores.

De acordo com Letícia Cazarré, a filha de 2 anos está sob exames para entender os motivos de sua dessaturação, isto é, a diminuição dos níveis de oxigênio no sangue para valores abaixo do normal. A criança apresenta esforço respiratório e febre.

Os dois são pais de etícia e Juliano já são pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, 4, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1 e meio e Éstevão, de 4 meses.

Entenda

Maria Guilhermina nasceu com uma rara anomalia congênita no coração, conhecida como anomalia de Ebstein, que afeta a válvula tricúspide, e já passou por intervenções cirúrgicas cardíacas ao longo dos últimos anos, além de um cuidado intensivo em domicílio. Ela é a quinta entre os filhos de Juliano e Letícia, que também são pais de Estêvão, recém-nascido, e de Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena.