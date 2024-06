Reprodução/Instagram Leticia Cazarré atualiza estado de saúde da filha Maria Guilhermina após intercorrência

Filha do ator Juliano Cazarré, Maria Guilhermina precisou ser levada ao hospital pelo pai após uma intercorrência. Prestes a completar dois anos, a menina nasceu com uma condição rara no coração e, desde então, necessita de cuidados médicos.

Na última segunda-feira (3), a esposa do ator, a stylist Leticia Cazarré, deu detalhes do quadro de saúde da filha. "Estamos observando de perto e rezando para que ela estabilize e possa ficar em casa, mas há chances de ter que ir para o hospital. Conto com as orações desse Brasilzão de Deus, que adotou a Guilhermina de coração", contou ela.

Mãe de seis, Leticia também fez um desabafo. "Nessa montanha russa que é ser mãe de uma criança com diversas complicações de saúde, nunca a minha mente está descansando, nem meu coração relaxado. Vivo em alerta e fazendo o possível para não errar".

Já na manhã desta terça, a stylist contou que Maria Guilherme precisou ser hospitalizada e fará exames para descobrir a causa da intercorrência. "Guilhermina esta precisando fazer exames para a gente descobrir por que ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre, por isso vai pro hospital agora com o papai".

Ela, que conta com uma equipe de profissionais de saúde em casa para ajudar no tratamento da filha, também acrescentou: "Nossa equipe de médicas, fisios e técnicas está fazendo de tudo, mas chega uma hora em que o hospital fica mais seguro do que a casa".

Maria Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara da válvula tricúspide. Além dela, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e Estêvão de 3 meses.

