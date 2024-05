Reprodução Instagram - 29.5.2024 Bárbara Evans eliminou 17kg

A atriz, modelo e influenciadora Bárbara Evans, de 33 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (28) para mostrar o emagrecimento que teve desde o parto dos gêmeos Álvaro e Antônio. Ela deu à luz em novembro de 2023.



Por meio dos stories do Instagram, a campeã de “A Fazenda 6” fez um antes e depois do próprio corpo, com fotos antigas e atuais que mostravam as mudanças. A filha de Monique Evans revelou que já eliminou 17 quilos.



Durante a gestação dos gêmeos Álvaro e Antônio, Evans contou que havia aumentado o peso em 23 quilos. Além dos recém-nascidos, ela também já é mãe de Ayla, de 2 anos. Os três filhos são fruto da relação com o empresário Gustavo Theodoro.



Nas redes sociais, Bárbara tem mostrado a mudança nos hábitos alimentares e físicos. Neste mês, ela foi elogiada pelos fãs pela boa forma que ostentou no casamento da mãe, Monique Evans, com Cacá Werneck.

