Reprodução Instagram - 27.5.2024 Murilo Rosa com o filho Lucas

Conhecido pelos galãs que defendeu em novelas da Globo, o ator Murilo Rosa , de 53 anos, usou as redes sociais para compartilhar um registro ao lado do primogênito, o jovem Lucas, de 16 anos. O garoto chamou atenção por conta da altura.





Mesmo tendo apenas 16 anos, ele, que é fruto da relação do artista com a modelo e apresentadora Fernada Tavares, de 43, já está mais alto que o patriarca. Nos comentários da postagem, fãs e seguidores de Murilo Rosa repercutiram o momento e brincaram com a diferença de estatura entre pai e filho.





"Caraca, ele está bem mais alto que você", afirmou uma usuária do Instagram. "Jesus, como eles crescem", completou outra na mesma plataforma. "Caramba, esse rapaz gigante e lindo é seu filho?", brincou um terceiro internauta. "Gente, chocada com o tamanho do Lucas", acrescentou ainda uma quarta.





Após ter encerrado o contrato de exclusividade com a Globo, Murilo Rosa migrou para o streaming. O ator está no elenco de "Beleza Fatal", primeira novela desenvolvida pela Max. O folhetim tem como plano de fundo os procedimentos estéticos e é escrito pelo autor Raphael Montes.

