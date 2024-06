Reprodução Instagram - 1.6.2024 Gracyanne exibe marquinha de biquíni e abdômen trincado

Conhecida por compartilhar a rotina de treinos nas redes sociais, a dançarina, influencer e fisiculturista Gracyanne Barbosa, de 40 anos, surpreendeu os seguidores neste sábado (1), quando usou os stories do Instagram para mostrar o abdômen trincado aos fãs e seguidores.





Além de expor a definição dos músculos da barriga, a ex-mulher de Belo mostrou o corpo bronzeado com marquinha de biquíni, mesmo em meio ao frio da grande metrópole nacional. Em São Paulo, cidade onde a influencer mora, os termômetros chegaram a marcar 16ºC . "Bom dia com o cardio ok", escreveu ela como legenda da foto.





Barbosa se mudou para São Paulo após o conturbado divórcio com o cantor Belo. Durante boa parte do casamento, o ex-casal viveu em uma mansão de alto padrão, em um condomínio de luxo situado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.





Na última quinta-feira (30), os fãs de Gracyanne e Belo especularam que o casal teria se reconciliado. Isso porque a influenciadora fitness compartilhou registros ao lado da ex-sogra, Terezinha. Em meio aos rumores de que teria reatado a relação, Gracyanne veio a público negar que estaria namorando o músico outra vez.





"Essa foi uma das mensagens que mais recebi aqui hoje. Então, vamos lá: não voltamos! Convivo com a dona Teresinha há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa. Aqui, ela sempre encontrará carinho, atenção, amor e amizade. Não só ela, mas toda família", disse nas redes sociais.

Gracyanne Barbosa posa com lingerie fio-dental Reprodução Instagram - 15.5.2024 Influencer fitness fez ensaio de fotos com roupas íntimas Reprodução Instagram - 15.5.2024 Gracyanne Barbosa está solteira Reprodução Instagram - 15.5.2024 De lingerie, Gracyanne posa para fotos Reprodução Instagram - 15.5.2024





