Reprodução/redes sociais Felipe Neto analisa comportamente de Neymar após ataque a humorista

Felipe Neto criticou Neymar Jr. em uma live neste sábado (1), depois que o jogador de futebol xingou o humorista Diogo Defante. O youtuber classificou o comportamento do atleta de 32 anos como “chilique de adolescente” e esclareceu a desavença entre os dois, afirmando que tudo começou por Neymar, que curtia publicações ofensivas de Nikolas Ferreira (PL) a seu respeito.

“Eu acho que uma coisa mudou no Neymar”, analisa o influenciador, ponderando que antes o jogador “se comportava como um ex-BBB” e passou a “se comportar como um ex-Fazenda”. “Eu não sei qual foi a virada de chave, mas ele conseguiu piorar esse comportamento dele e começou a ofender, xingar”.

Felipe apontou que Neymar ainda tem plenas condições de voltar ao seu auge no futebol, porém, quando se abre as notícias sobre ele, o que se vê são brigas com famosos, como Luana Piovani e, mais recentemente, as ofensas ao humorista. “O Diogo Defante só fez uma piada no Twitter. Ele não falou o nome do Neymar, não citou a Luana Piovani, aí o Neymar publica aquela aquele story esculachando o Diogo de um jeito horrível.”

“É óbvio que a internet quase inteira está do lado do Defante e viu que o que Neymar fez foi um chilique de um adolescente, completamente despropositado e patético, bem patético”, disse o youtuber. “O que é engraçado porque o Neymar soltou uma nota oficial ontem deixando claro que ele não tem nenhuma relação e não apoia o projeto de privatizar as praias. Então por que ele se doeu? Por que ele achou que foi pra ele? Então por que ele xingou o Defante? Que absurdo.”

Ele relembrou uma antiga foto na qual aparece ao lado de Neymar com a legenda “conta comigo para a vida, irmão”, comumente compartilhada por fãs do jogador do Al-Hilal, como uma forma de ataque. “Republicam em todos os lugares porque as pessoas não conhecem a história, não sabem exatamente o que aconteceu”, apontou.

“O que aconteceu foi que quando eu estava em Paris, o Neymar realmente me tratou bem, o Neymar realmente se prontificou a me ajudar. Porque eu fiquei doente lá, e isso fez com que a gente se aproximasse”, continuou ele.

“Eu fui a um jogo do PSG [clube que Neymar atuava à época], no camarote dele, depois fui pra casa dele, onde eu tive essa mesma experiência que o Defante: fiquei lá com a família dele, com os amigos dele, jogamos poker, rimos pra caramba, falei pra caramba com o Neymar e o Rafinha - outro jogador da seleção. Naquele dia nós ficamos bem, só que postei a foto com o Neymar, voltei pro Brasil”, explicou o influenciador.

Felipe explica então como começou a desavença entre os dois, a partir de postagens ofensivas, publicadas pelo deputado federal bolsonarista, Nikolas Ferreira. “Passou, sei lá, um mês, o Neymar começou a curtir post do Nikolas Ferreira me xingando. Não fui eu que recomecei a treta. O Neymar começou a curtir vídeos do ‘Chupetinha’ me atacando. Por quê? Porque ele quis. E aí a galera fala como se eu tivesse sido traíra. Eu fui na casa do Neymar, tirei foto com ele, curti com ele e depois fui ‘escrotar’ ele.”

“Não, senhor! Eu não faço isso. Quando ele começou a curtir vídeo do ‘Chupetinha’ me xingando, eu fui no Direct e falei pra ele: ‘Neymar, o que é isso?’. A gente se conheceu pessoalmente, foi ótimo, foi tudo de boa. Ele pediu desculpa, falou que não ia mais fazer. Eu tenho print salvo aqui se um dia eu precisar. Neymar pediu desculpa e falou: ‘Realmente tô perdendo muito amigo por causa desse negócio de política, não vou fazer mais nada não’”, reforçou Felipe Neto.

No entanto, segundo o youtuber e empresário, após uma semana do pedido de desculpas, Neymar voltou a curtir as publicações ofensivas contra ele. “Aí, depois disso, é óbvio que eu te ‘descacetei’ também, pô! Maluco, babaca em todos os níveis, velho. Isso é ser traíra, é você abrir a tua casa, receber uma pessoa, tratar ela bem pra cacete, ela virar as costas e você ir curtir comentários xingando essa pessoa. Que p*rra é essa? Comportamento de adolescente. Comportamento de escola!”, finalizou.

O que aconteceu

O assunto começou depois da polêmica a respeito da PEC das Praias, que ganhou destaque graças às críticas de Luana Piovani, que apontou o envolvimento de Neymar com a proposta apresentada pelo senador Flavio Bolsonaro (PL) - que traz como proposta a privatização de praias brasileiras.

Neymar negou ter apoiado a proposta, mas entendeu como um ataque pessoal quando Diogo Defante publicou, na sexta-feira (31), no X: “ Privatiza a cabeça do meu pa*”. Por meio dos stories no Instagram, o jogador respondeu: "Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa… Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope. Fanfarrão, otário!!".