Divulgação Juliette





A cantora e ex-BBB Juliette, de 34 anos, disse que acordou "atacada" neste sábado (1º) e fez um desabafo sobre as críticas que já viu envolvendo o seu novo projeto musical, que conta com 14 canções inéditas.

No novo álbum, a paraibana vai trazer a cultura do São João, com releituras de clássicos misturados com hits atuais.

"Vem Galopar", que relembra a famosa canção de Luiz Gonzaga, "Galope", está entre os lançamentos da artista, que recebeu ataques após colocar funk na nova versão.

"Quando a gente soltou um spoilerzinho da 'Vem Galopar', o povo: 'Meu deus, ela está acabando com as músicas'", disse a cantora nos Stories do Instagram.

Juliette desabafa sobre as críticas que recebeu após divulgar o lançamento da sua música inédita, “Vem Galopar”:



“Faça o que você quiser, o que faz sentido pra você, e esse disco faz muito sentido pra mim”.

pic.twitter.com/hqeCHsShia — Central Reality (@centralreality) June 1, 2024





A ex-BBB afirmou que "Galope" sempre teve duplo sentido. "Já é um duplo sentido. Já é uma músicas: 'Vem pra coça, cu coça, dança agora', tendeu? 'Ai a gente só fez a releitura do: 'Vem galopa'", explicou.

Em seguida, ela refletiu sobre os comentários criticando e ressaltou que vai fazer o que gosta porque sabe que vão criticar independente do que seja. "Para vocês verem, quando gostam de criticar, de falar alguma coisa ou machucar o outro, não importa o que você faça."

"Fiz duas músicas, uma vão dizer que é tradicional demais, que é antiga demais, que é melosa demais porque fala de São João em um lugar saudoso, que é Amor de São João; e outra vão dizer que é muito diferente, que mistura funk com galope, com duplo sentido”, analisou.

E finalizou: "Mais uma confirmação de que: faça o que você quiser, o que faz sentido para você. E esse disco inteiro faz muito sentido para mim e tenho certeza que vai fazer para vocês".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp