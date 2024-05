Reprodução Instagram - 30.5.2024 Isabeli Fontana fez explante mamário

A modelo e influenciadora Isabeli Fontana, de 40 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (29) para mostrar o resultado do explante mamário que realizou. "Estou feliz com meu corpo novo e pronta para trabalhar", disse ela, que passou pelo procedimento há seis meses.





Por meio do Instagram, Fontana contou das inseguranças que tinha em relação ao próprio corpo. “Há seis meses fiz uma cirurgia que mudou a forma de me relacionar comigo mesma. Quando coloquei implante mamário, tinha a sensação de que algo estranho que não gostava estava no meu corpo. Foram várias tentativas de fazer as pazes com os meus seios, inúmeras cirurgias”, iniciou.





A intervenção estética que removeu a prótese de silicone dela foi feita em uma clínica de São Paulo."Sem o silicone, me sinto mais leve, dona de mim e confiante, principalmente profissionalmente. É uma nova era e estou animada”, acrescentou ela, que ainda fez um procedimento para diminuir a flacidez abdominal.





“Eu tinha um incômodo do meu seio ser um pouquinho maior e não combinava com o meu corpo. Vi que era possível fazer a enxertia de gordura nas mamas para ficar mais natural e combinar mais com o meu corpo. Aproveitando que eu já estaria na cirurgia, o doutor me indicou os procedimentos para tratar a flacidez. Quando você vira mãe, a barriga estica”, pontuou a modelo.





Mãe de Zion, do casamento com Álvaro Jacomossi, e de Lucas, do relacionamento com o ator Henri Castelli, ela contou como se sente com o resultado após seis meses da cirurgia.





“Estou completando seis meses da cirurgia e estou muito feliz com o resultado. Olha só o resultado: fiquei muito feliz com o meu corpo. Fiquei com a pele grudadinha no abdômen, fiquei toda firme. Adorei as técnicas avançadas que eles usaram e mim. Estou feliz com meu corpo novo e pronta para trabalhar”, concluiu.

Isabeli Fontana Reprodução Instagram - 30.5.2024 Isabeli Fontana ficou conhecida pela trajetória como modelo nas passarelas Reprodução Instagram - 30.5.2024 Isabeli Fontana já namorou o ator Henri Castelli Reprodução Instagram - 30.5.2024 Isabeli Fontana fez explante mamário Reprodução Instagram - 30.5.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp