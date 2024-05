Reprodução Instagram Rei Charles III e Príncipe William

Primeiro na linha de sucessão do trono britânico, o príncipe William, de 41 anos, substituirá o pai, o Rei Charles III, na comemoração do Dia D na Normandia, França, no próximo dia 6 de junho. O evento estava na agenda do monarca, que está tratando um câncer. As informações foram divulgadas pela revista "People" na manhã desta quarta-feira (29).





Como representante sênior do Rei, William fará parte da reunião de 25 líderes que marcam presença no evento, que acontece na praia de Omaha, em Saint Laurent sur Mer, comuna francesa situada na região administrativa da Normandia. O encontro é um dos mais importantes da agenda de compromissos reais.





Assim como Charles III, a princesa Kate Middleton também está no meio de um tratamento contra um câncer e se afastou das atividades públicas. Nem o rei, nem a princesa detalharam qual o tipo da doença e quais as vertentes de tratamento oncológico estão seguindo.





Primogênito do Rei e herdeiro do trono, William tem se destacado por conta da atuação como represante do monarca. O príncipe evita expor detalhes do tratamento da esposa. Ele e Kate são pais de George, de 10 anos; Charlotte, de 9; e Louis, de 6.

A ascensão do rei Charles III ao trono em 2022 marcou o início de uma nova era para a monarquia britânica. Reprodução: Flipar Com a mudança de monarca, a linha de sucessão também sofreu alterações, estabelecendo a ordem dos próximos herdeiros ao trono. Reprodução: Flipar Desde 2013, a Lei de Sucessão à Coroa removeu a preferência masculina, estabelecendo a primogenitura absoluta. Ou seja, o filho mais velho do monarca, independentemente do gênero, herda o trono. Veja como ficará a ordem! Reprodução: Flipar 1º- Príncipe William, Duque de Gales: O primogênito do Rei Charles e primeiro na linha de sucessão. Reprodução: Flipar William é casado com Kate Middleton, Duquesa de Gales, e tem três filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. Reprodução: Flipar 2º- Príncipe George de Gales: Filho mais velho do Príncipe William e segundo na linha de sucessão. Reprodução: Flipar Atualmente com 10 anos, ocupa o papel de herdeiro aparente, ocupando a posição que seu pai já desempenhou durante o reinado da Rainha Elizabeth II. Reprodução: Flipar 3º- Princesa Charlotte de Gales: Filha mais velha do Príncipe William e terceira na linha de sucessão. No momento, ela ocupa a posição anteriormente ocupada por seu tio, Príncipe Harry. Reprodução: Flipar 4º- Príncipe Louis de Gales: Filho mais novo do Príncipe William e quarto na linha de sucessão. Reprodução: Flipar 5º- Príncipe Harry, Duque de Sussex: O segundo filho do Rei Charles III é o quinto na fila para ocupar o trono. Sua decisão de se afastar das funções reais o coloca mais abaixo na linha de sucessão, mas ele ainda é um membro da família real. Reprodução: Flipar Existe outra mudança importante no que diz respeito aos reis britânicos. Desde o Ato de Sucessão ao Trono de 1701, o monarca era obrigado a ser membro da Igreja da Inglaterra. Reprodução: Flipar No entanto, essa exigência foi revogada com a Lei de Sucessão à Coroa de 2013. Reprodução: Flipar Membros da realeza que se casam com católicos romanos eram tradicionalmente excluídos da linha de sucessão. No entanto, essa regra também foi alterada com a nova lei de 2013. Reprodução: Flipar Naturalização: Indivíduos que se naturalizam cidadãos estrangeiros podem perder seus direitos de sucessão. Reprodução: Flipar Religião dos Filhos: Os filhos de futuros monarcas ainda precisam ser criados na fé anglicana. Reprodução: Flipar Um adendo: a linha de sucessão pode mudar no futuro devido a nascimentos, mortes, casamentos, divórcios ou abdicações. Reprodução: Flipar Caso o rei abdique do trono -- algo que raramente acontece --, de acordo com uma lei chamada Ato de Regência de 1937, outra pessoa é escolhida para governar a Coroa da Inglaterra temporariamente, até que o próximo na linha de sucessão possa assumir. Reprodução: Flipar O Ato de Regência também diz o que fazer se o rei ficar gravemente doente ele não é removido do cargo e continua fazendo suas obrigações constitucionais o máximo que puder. Reprodução: Flipar Se o rei ou a rainha não puderem comparecer a eventos públicos ou cumprir outras responsabilidades, outra pessoa é escolhida para fazer isso em nome deles, chamada de regente. Reprodução: Flipar Nesse caso, o regente não precisa ser o próximo na linha de sucessão, mas alguém nomeado como conselheiro do estado. Reprodução: Flipar Desde 1688, o monarca governa junto com o parlamento britânico, que também supervisiona o reinado. Reprodução: Flipar Inclusive, se achar necessário, o parlamento pode tirar o poder do rei ou da rainha por comportamento inadequado. Reprodução: Flipar Fora esses casos, o próximo na linha de sucessão se torna rei imediatamente após a morte do antecessor, sem um período de transição. A coroação só ocorre após a aprovação do parlamento e de um conselho privado composto por membros de vários setores do governo britânico. Reprodução: Flipar





