Rei Charles III e Príncipe Harry se desentenderam após declaração polêmica





Uma declaração de Príncipe Harry criticando a imprensa do Reino Unido foi capaz de criar um grande alarido entre membros da Família Real. Na ocasião, Harry fez críticas à imprensa local pelo tratamento a Meghan Markle após o casal revelar estar vivendo um romance.



A declaração que revoltou o rei e seus irmãos foi emitida em novembro de 2016, dias depois do relacionamento com Meghan se tornar público.

A fim de apaziguar a situação e esquecer o assunto, o site oficial da Família Real optou por excluir a declaração que causou a ira do Rei Charles III contra o príncipe. O site é o local onde a monarquia compartilha comunicados à imprensa e anúncios oficiais.

O site Newsweek acredita que a declaração foi retirada do site discretamente no início de dezembro de 2023. Na ocasião, Harry respondeu uma matéria do site Daily Mail, que falava que a Família Real poderia ter "cicatrizes de gangue" com a chegada de Meghan.

Até então, a Família Real mantinha a máxima de nunca reclamar, explicar ou questionar quando se tratava da mídia. A quebra do acordo acabou irritando o Rei Charles III.



Vale ressaltar que não é a primeira vez que a imprensa tenta incomodar a relação de Harry e Meghan. No final de 2023, sites do Reino Unido chamaram ambos de "patéticos" por se convidarem através da imprensa para o Natal da Família Real.