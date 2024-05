Reprodução Instagram - 29.5.2024 Isa Salmen posa de biquíni

Vista recentemente na Globo como Sandra no folhetim das sete “Fuzuê”, a atriz Isa Salmen, de 32 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (28) para postar fotos de biquíni rosa. Namorada de Fabio Assunção, ela ganhou vários elogios dos fãs.



“Te amo”, afirmou uma usuária do Instagram. “Deslumbrante você. Amei o lugar, quero conhecer”, acrescentou outra, em referência ao spa em que a famosa estava. “Maravilhosa, adorei te ver hoje, mesmo que rapidinho”, pontuou uma terceira, que se encontrou presencialmente com Isa.



Na legenda da postagem, a artista ainda detalhou como se sentiu durante o dia relaxante no spa. “Que experiência deliciosa. Me sentindo extremamente cuidada, relaxada e revigorada depois de tantos trabalhos e viagens. Dia de descanso perfeito por aqui”, escreveu.



Isa Salmen e Fabio Assunção se conheceram durante os bastidores do seriado “Fim”, gravado pelo Globoplay em 2022. Os dois contracenaram e, após a série, inspirada em uma obra literária homônima de Fernanda Torres, engataram um namoro.

