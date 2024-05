Reprodução Instagram - 22.5.2024 Monique Evans e Cacá Werneck tiram foto após treinarem juntas

Embora tenham oficializado a união na última quinta-feira (16), Monique Evans, de 67 anos, e Cacá Werneck, de 40, ainda não fizeram a tão esperada viagem de lua de mel que planejaram. Na última terça-feira (21), elas usaram as redes sociais para contar que estavam treinando antes de curtirem a expedição romântica.





Após os exercícios intensos, a DJ Cacá perguntou à esposa como ela estava se sentindo. Monique brincou com a intensidade dos treinos que elas fizeram e entregou: "O que sobrou de mim está super bem". A modelo, no entanto, garantiu ter ficado "feliz" por treinar e detalhou as expectativas com a viagem pela Europa.



“Estou alegre e feliz de ter feito porque eu estou sentindo que vai dar resultado. Aí, eu vou viajar para a lua de mel gostosinha, para poder usar as camisolinhas que eu comprei”, completou Evans, que foi levada ao altar pela filha Bárbara Evans durante o casório.



Para a lua de mel, o casal irá viajar pela Europa. Dentre os destinos escolhidos, destacam-se: Barcelona, Paris e Ibiza. Os países são visitados com frequência por recém-casados. Monique Evans e Cacá Werneck se casaram na última quinta-feira (16) em uma cerimônia de luxo na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Monique Evans usou vestido; Cacá Werneck apostou em um terno Reprodução Instagram - 17.5.2024 Monique Evans e Cacá Werneck no altar Reprodução Instagram - 17.5.2024 Monique Evans e Cacá oficializam união Reprodução Instagram - 17.5.2024 Monique Evans exibe penteado para casório Reprodução Instagram - 17.5.2024 Noivas se casaram na última quinta-feira (16) Reprodução Instagram - 17.5.2024 Matrimônio contou com convidados famosos e anônimos Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans abraça madrastra, Cacá Werneck Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans leva mãe ao altar Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans apostou em vestido longo bege Reprodução Instagram - 17.5.2024 Parte das refeições servidas no casamento Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans leva mãe ao altar Reprodução Instagram - 17.5.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp