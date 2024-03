Reprodução/Youtube Mariah Carey comemora anúncio de show no Rock In Rio: 'Brasil, estou chegando'

Após ser anunciado nesta segunda (18), que Mariah Carey se apresentará no dia 22 de setembro no Palco Sunset do Rock In Rio, a cantora comemorou nas redes sociais com direito a frase em português.

"Estou animadíssima para voltar ao lindo país de vocês. Mal posso esperar para encontrá-los dia 22 de setembro no Rock in Rio. Vejo vocês em breve", disse Mariah, que finalizou em português: "Brasil, estou chegando".

Apesar de ter se apresentado em alguns programas televisivos brasileiros, o único show de verdade de Mariah no Brasil foi em agosto de 2010, na Festa do Peão de Barretos.

Em dezembro do ano passado, a cantora já tinha expressado a vontade de se apresentar no país ao responder uma fã que pedia por uma visita. "Preciso que alguém faça isso acontecer", respondeu Mariah.





