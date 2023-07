Daniel Nascimento Maitê Proença e Adriana Calcanhotto

Maitê Proença deu uma entrevista sincera para O Globo. Na conversa, a atriz não hesitou em falar da vida amorosa. Ela relembrou o relacionamento que teve com a cantora Adriana Calcanhotto e destacou que já viveu outras relações como essa.



Leia também Marlene Mattos se pronuncia após acusações contra Xuxa

As duas se relacionaram entre 2021 e 2022. Na época, o público ficou alvoroçado com a notícia, mas para Proença foi um namoro igual aos outros. "Isso não necessariamente foi algo novo para mim.— sugere. — Sou uma pessoa curiosa, vivi todos esses anos e gosto de gente. Daí dá para tirar as conclusões. O fato de ela (Adriana) ser do mesmo sexo interessou a todo o mundo, mas não a mim".

"O mundo inteiro ficou alvoroçado. Para mim, era só uma pessoa que me cativava e me interessava. Nada do que se noticiou acerca disso foi parecido com o que realmente aconteceu", completou ela.



A atriz também falou de outros relacionamentos. Um em particular foi destacado por provocar uma pausa na menopausa dela, que aconteceu ao 50 e poucos anos. "Foi o namorado mais hedonista que tive. E ele gostava de... transar. Naquele momento, eu andava bastante desinteressada nisso, mas imediatamente (ela se interrompe)... Como ele gostava de sexo e era muito bom nessa missão, a minha menopausa parou. E fiquei três anos com o relógio da menstruação de volta", contou ela.

"Só depois que o larguei, veio a menopausa. Olha como é a cabeça da gente! A ginecologista me viu e falou: “Minha filha, é o tesão!” O homem era uma delícia. Tudo em mim, no meu corpo, ficou incrível. E, olha, é assim ainda: se as circunstâncias me botarem uma maravilha pela frente, vem um shuuuuáááá, com fogos de artifícios e tudo. Isso não vai embora de mim", continuou.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente