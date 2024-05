Divulgação/BandTV Chef Henrique Fogaça, do MasterChef Brasil

Conhecido pela atuação como jurado nos programas de competição culinária “Masterchef Brasil”, o cozinheiro e apresentador Henrique Fogaça, de 50 anos, surpreendeu ao contar de uma mudança de postura dele em relação aos haters, que antes costumava xingar e bloquear.



As declarações foram dadas ao “Splash UOL”. “Hoje em dia o que mais tem é haterzinho, né? Uns anos atrás, eu ficava com raiva, xingava, bloqueava, mas hoje cada um tem o dia de falar o que quiser, falem o que quiser. A gente vê que a pessoa tem maldade, não tá bem de vida, pode se dizer profissionalmente ou com raivinha, e acaba descontando na internet”, opinou.



O chefe de cozinha ainda falou sobre a fama que conquistou com o reality, que está prestes a estrear a 11ª temporada. Fogaça havia se ausentado do programa em 2023 e foi substituído por Rodrigo Oliveira na décima temporada.



“Não posso dizer que a fama me assustou, mas fiquei surpreso e até hoje fico. Aonde vou, em qualquer lugar do Brasil, as pessoas acompanham o programa, tem um carinho por mim, sabe? Vêm falar: 'Fogaça, meu filho gosta de você, minha mãe gosta de você, eu gosto de você'. É gratificante”, destacou.



Além do trabalho como jurado, Henrique Fogaça quer um projeto solo na TV. Segundo ele, uma produção audiovisual pode ser desenvolvida com algum streaming, como a Netflix , ou com um canal, a exemplo da Discovery.



“Tem alguns desenhos [de programa aí], até umas conversas com Netflix e Discovery que tá andando. Talvez tenha um documentário sobre gastronomia, sobre música. Tem alguns projetinhos aí pra esse ano”, finalizou, em entrevista ao “Splash UOL”.

