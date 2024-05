Reprodução/Instagram Pipo Marques faz primeira publicação com Mari Gonzalez; veja

Pipo Marques aumentou ainda mais os rumores de namoro após fazer a primeira publicação com Mari Gonzalez. Os dois estão curtindo uma viagem em Portugal.

No perfil do Instagram, o filho de Bell Marques compartilhou um carrossel de fotos do passeio na praia de Algarve e incluiu um vídeo com a ex-BBB.

"Que dia", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores do possível casal não deixaram o momento passar despercebido. "Já já tem fotos do casal", disse uma; "Torcendo por esse casal", declarou uma segunda; "Agora não tem mais como esconder", apontou uma terceira.

O possível romance entre Mari e Pipo, no entanto, surgiu em 2023, crescendo em abril deste ano, quando os dois surgiram no mesmo resort em Alagoas.

Desde o fim do relacionamento com o também ex-BBB Jonas Sulzbach, Mari não assumiu nenhum novo relacionamento. Eles mantiveram uma relação desde 2015, chegando a noivar. Entretanto, em outubro do ano passado, o ex-casal anunciou o final na relação.





